В ЦСКА отреагировали на слухи о возможном переходе Леонардо из «Аль-Хиляля»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего «Аль-Хиляля» Маркоса Леонардо за € 25 млн.

— Новость о возможном переходе Леонардо из «Аль-Хиляля» за большие деньги правдива? ЦСКА реально готов приобрести нападающего такого уровня?

— В трансферах всегда должно совпасть много факторов. Тем более когда речь о футболистах такого уровня звёздности и качеств. По нему шла активная работа чуть ранее во время ТО, но вряд ли на сегодня всё может сойтись. У Маркоса хорошо идут дела сейчас. Клуб готов рационально вложиться в актив, но не действовать бездумно и сорить деньгами, — приводит слова Брейдо Probk.ru.

Ранее в СМИ сообщалось, что стороны были близки к соглашению, но главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги настоял, чтобы клуб сохранил форварда.

Маркосу 22 года, за «Аль-Хиляль» бразилец выступает с сентября 2024-го. Всего за саудовскую команду Леонардо провёл 57 матчей, забил 40 голов и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.