В ЦСКА ответили на вопрос о возможных планах Кисляка и Глебова уехать в Европу

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о перспективе трансферов полузащитников армейцев Кирилла Глебова и Матвея Кисляка в клубы из европейских чемпионатов.

— Кирилл Глебов и Матвей Кисляк собираются уезжать в Европу?

— Думаю, каждый сильный молодой игрок в России хочет попробовать себя в Европе. На топовые чемпионаты они, конечно, смотрят. Не думаю, что зимой что-то возможно, но в жизни всё бывает. Но, на мой взгляд, есть ещё немало дел у ребят в ЦСКА, — приводит слова Брейдо Probk.ru.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. На счету Кисляка пять голов и пять результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.