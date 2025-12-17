Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА ответили на вопрос о возможных планах Кисляка и Глебова уехать в Европу

В ЦСКА ответили на вопрос о возможных планах Кисляка и Глебова уехать в Европу
Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о перспективе трансферов полузащитников армейцев Кирилла Глебова и Матвея Кисляка в клубы из европейских чемпионатов.

— Кирилл Глебов и Матвей Кисляк собираются уезжать в Европу?
— Думаю, каждый сильный молодой игрок в России хочет попробовать себя в Европе. На топовые чемпионаты они, конечно, смотрят. Не думаю, что зимой что-то возможно, но в жизни всё бывает. Но, на мой взгляд, есть ещё немало дел у ребят в ЦСКА, — приводит слова Брейдо Probk.ru.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. На счету Кисляка пять голов и пять результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.

Материалы по теме
Кисляк, Глебов и Педро — самые подорожавшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android