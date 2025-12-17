Скидки
Главная Футбол Новости

«День Диснейленда уже здесь». Тренер «Талаверы» – о матче с мадридским «Реалом»

«День Диснейленда уже здесь». Тренер «Талаверы» – о матче с мадридским «Реалом»
Комментарии

Главный тренер «Талавера-де-ла-Рейна» из третьего испанского дивизиона Алехандро Сандрони высказался о предстоящей встрече с «Реалом» в 1/16 финала Кубка Испании.

Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
17 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Талавера-де-ла-Рейна
Талавера-де-ла-Рейна
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«День Диснейленда уже здесь. Давайте попробуем прокатиться на самом большом аттракционе, который у нас есть. Это огромная награда для Талаверы, для команды, для партнеров, для спонсоров. Последствия огромны. Мы постараемся соответствовать требованиям», – приводит слова Сандрони AS.

Матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встретятся команда из третьего испанского дивизиона «Талавера-де-ла-Рейна» и мадридский «Реал» пройдёт 17 декабря в городе Талавера-де-ла-Рейна.

