«День Диснейленда уже здесь». Тренер «Талаверы» – о матче с мадридским «Реалом»

Главный тренер «Талавера-де-ла-Рейна» из третьего испанского дивизиона Алехандро Сандрони высказался о предстоящей встрече с «Реалом» в 1/16 финала Кубка Испании.

«День Диснейленда уже здесь. Давайте попробуем прокатиться на самом большом аттракционе, который у нас есть. Это огромная награда для Талаверы, для команды, для партнеров, для спонсоров. Последствия огромны. Мы постараемся соответствовать требованиям», – приводит слова Сандрони AS.

Матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встретятся команда из третьего испанского дивизиона «Талавера-де-ла-Рейна» и мадридский «Реал» пройдёт 17 декабря в городе Талавера-де-ла-Рейна.