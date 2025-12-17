Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Сити» Гвардиола высказался о матче с «Брентфордом» в 1/4 финала Кубка лиги

Тренер «Сити» Гвардиола высказался о матче с «Брентфордом» в 1/4 финала Кубка лиги
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч в 1/4 финала Кубка английской лиги с «Брентфордом».

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
17 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы знаем, насколько сложен «Брентфорд» — мы убедились в этом в этом сезоне. В предыдущих сезонах в начале Кубка лиги мы иногда встречались с сильными командами, такими как «Ньюкасл» и «Тоттенхэм», но мы играли очень хорошо. В других матчах у нас было много травм. А когда у тебя травмы, то нужно быть в форме для Премьер-лиги или других, более важных соревнований. Но мы постараемся», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Матч между «Манчестер Сити» и «Брентфордом» в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги состоится в городе Манчестер (Англия) на стадионе «Этихад». Начало встречи — 17 декабря в 22:30 мск.

Материалы по теме
Топ-события среды: Межконтинентальный кубок по футболу, Капризов против Овечкина и бокс
Топ-события среды: Межконтинентальный кубок по футболу, Капризов против Овечкина и бокс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android