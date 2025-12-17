Тренер «Сити» Гвардиола высказался о матче с «Брентфордом» в 1/4 финала Кубка лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч в 1/4 финала Кубка английской лиги с «Брентфордом».

«Мы знаем, насколько сложен «Брентфорд» — мы убедились в этом в этом сезоне. В предыдущих сезонах в начале Кубка лиги мы иногда встречались с сильными командами, такими как «Ньюкасл» и «Тоттенхэм», но мы играли очень хорошо. В других матчах у нас было много травм. А когда у тебя травмы, то нужно быть в форме для Премьер-лиги или других, более важных соревнований. Но мы постараемся», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Матч между «Манчестер Сити» и «Брентфордом» в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги состоится в городе Манчестер (Англия) на стадионе «Этихад». Начало встречи — 17 декабря в 22:30 мск.