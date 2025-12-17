«ПСЖ» — «Фламенго»: во сколько начало финала Межконтинентального кубка, где смотреть
Сегодня, 17 декабря, состоится финальный матч Межконтинентального кубка — 2025, в котором сыграют французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Игра пройдёт на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск. Российские телеканалы и онлайн-кинотеатры не покажут игру в прямом эфире.
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Межконтинентальный кубок — соревнование, проводившееся европейской и южноамериканской конфедерациями между победителями главных клубных турниров этих континентов: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.
Последним победителем турнира и самым титулованным клубом является мадридский «Реал».
