«ПСЖ» — «Фламенго»: текстовая трансляция финала Межконтинентального кубка начнётся в 20:00

Сегодня, 17 декабря, состоится финальный матч Межконтинентального кубка — 2025, в котором сыграют французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Игра пройдёт на стадионе «Ахмад Бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Межконтинентальный кубок — соревнование, которое проводится европейской и южноамериканской конфедерациями между победителями главных клубных турниров этих континентов: Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.

Последним победителем турнира и самым титулованным клубом является мадридский «Реал».