Шпилевский рассказал, как игроки «Пари НН» относятся к изменениям в игровом стиле

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о работе по изменению игрового стиля команды.

«Ни в коем случае не упрекая кого-то из моих бывших, скажем так, главных тренеров, которые здесь работали и проделали так же большую часть работы, всё-таки клуб долгое время уже выступает в высшей лиге, в РПЛ — это большого стоит, но всё-таки мы хотели внести кое-что другое в плане игрового стиля. Конечно же, хотелось бы, чтобы это имплементировалось гораздо быстрее.

Я думаю, что ребята, надо отдать должное, они стараются. Нет такого, что какое-то идёт сопротивление, что мы хотим играть, как мы до этого играли, что оставьте нас в покое, не трогайте нас, давайте вернёмся к тому, к чему мы привыкли. Такого нет — это меня как тренера и наш весь штаб очень радует. Конечно же, хотелось бы, чтобы это воплощалось гораздо быстрее в положительный результат», — сказал Шпилевский в интервью клубной пресс-службе.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 18 матчей.