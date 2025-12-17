«В таких играх я ещё больше влюбляюсь в игроков». Мареска — о матче «Челси» с «Кардиффом»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Кардифф Сити» (3:1).

«В таких играх я ещё больше влюбляюсь в игроков, потому что вы даже не представляете, как легко можно оступиться, поскользнуться, ведь это сложные матчи. Каждый сезон есть команды, которые проигрывают соперникам из Лиги 1 или Лиги 2. Нужно быть внимательным.

«Кардифф» очень хорошо организован. Без мяча они играют очень интенсивно. Мы ожидали некоторых трудностей в первом тайме, зная, что Тай [Джордж], Гиу и Факу [Буонанотте] играют не так много. Им нужно время.

В первом тайме мы очень хорошо играли без мяча. Нам было трудно создавать моменты, но мы этого ожидали. Во втором тайме мы изменили тактику и стали играть лучше. Мы заслужили победу», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».