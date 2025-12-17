Скидки
Тренер «Пари НН» Шпилевский: концовка порадовала нас, мы остались в игре

Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о двух победах в концовке первой части сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги. «Пари Нижний Новгород» обыграл тольяттинский «Акрон» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (1:0).

«Я думаю, что знаем, что очень-очень много факторов повлияли на то, что мы, к сожалению, только в конце, скажем так, начали какие-то очки набирать и двигаться в правильное направление. Думаю, тоже свойственный процесс, потому что всё-таки менять привычки надо время: и мы их меняем, и ребята меняют, и где-то мы, понятно, тоже адаптируемся к этому чемпионату. Но всё равно, думаю, что в правильном направлении.

Уверен, что мы сейчас проделаем вместе уже с руководством хорошую трансферную кампанию. Надеюсь, точечно добавим ещё больше качества в наш состав, потому что мы в этом также нуждаемся. И проведём хорошие сборы в Турции и тогда уже будем ещё лучше готовы к нашим, скажем так, 12 финалам, которые, без сомнения, являются и будут.

Концовка, понятно, порадовала нас, мы остались, скажем так, в игре. Было бы, наверное, уже очень печально, если бы мы всё-таки не одержали эти победы, потому что математически очень сложно. Но так, я думаю, оставили шансы ещё побороться, и мы всё для этого будем делать», — сказал Шпилевский в интервью клубной пресс-службе.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 18 матчей.

