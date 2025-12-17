Скидки
Тренер «Челси» Мареска ответил, когда Эстевао сможет вернуться на поле

Комментарии

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос, когда сможет сыграть нападающий Эстевао Виллиан.

«У Эстевао небольшая мышечная проблема, лёгкая травма. Он не будет доступен для матча с «Ньюкаслом», но посмотрим, что будет дальше. Думаю, он сможет сыграть в следующем матче», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

«Челси» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги в субботу, 20 декабря. Начало встречи — в 15:30 по московскому времени.

В текущем сезоне чемпионата Англии 18-летний Эстевао Виллиан провёл 14 матчей, в которых забил один мяч и оформил одну голевую передачу. Также на его счету пять игр и три гола в Лиге чемпионов.

