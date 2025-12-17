Орлов отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к Денисову из «Спартака»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слухи, что «Зениту» интересен фланговый защитника московского «Спартака» Даниил Денисов. Ранее такая информация появилась в некоторых СМИ и телеграм-каналах.

— Если бюджет «Зенита» будет урезан, это не значит, что нужно интересоваться слабыми игроками — Денисовым из «Спартака», например. Кругового прошляпили, а Денисова только ленивый критиковал. Семак не тот, кто реанимирует игроков...

— Денисов спартаковский? Да нет… Что один, что другой из перечисленных вообще не нужны «Зениту». Клуб, учитывая юбилейный сезон, найдёт средства на точечные усиления, хотя бы на одно-два. Можно кого-то и продать, и отправить в аренду за деньги. Это уже бизнес, это «Зенит» будет сам решать, и у них есть возможности, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».