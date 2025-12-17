Скидки
ФИФА ввела новую ценовую категорию на билеты ЧМ-2026

ФИФА ввела новую ценовую категорию на билеты ЧМ-2026
ФИФА ввела новую категорию билетов для болельщиков, желающих посетить чемпионат мира по футболу в 2026 году. Информацию об этом организация опубликовала на своём официальном сайте.

Стоимость билетов новой категории «Входной для болельщиков» составляет $ 60. Они будут доступны на все 104 матча турнира, включая финал. Продажа будет осуществляться индивидуально участвующими ассоциациями-членами (РМА), каждая из которых самостоятельно определит свои критерии отбора и подачи заявок на самые дешёвые билеты. Предполагается, что они будут выделены самым преданным болельщикам сборных.

ФИФА сообщила, что на данный момент в фазе случайной жеребьёвки было получено уже более 20 млн заявок на билеты. Также организация подчеркнула, что доходы, полученные от чемпионата мира, будут реинвестированы в развитие мужского, женского и юношеского футбола.

