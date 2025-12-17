Орлов назвал условие для чемпионства «Зенита» в текущем сезоне

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал условие для чемпионского титула «Зенита» в нынешнем розыгрыше Мир РПЛ. По мнению эксперта, для завоевания золотых медалей клуб обязан усилить две позиции — центральный защитник и центральный форвард.

«Не хочу пофамильно говорить, нет смысла. Клуб сам должен обозначить, кого и куда продаёт, кого собирается приглашать. Но необходимо усиление, два человека: центральный защитник и центральный нападающий. Это нужно для того, чтобы выиграть первое место», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в статусе лидера РПЛ на зимний перерыв ушёл «Краснодар». Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ.