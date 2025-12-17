Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич поделился инсайдом по будущему Дмитрия Баринова в «Локомотиве»

Генич поделился инсайдом по будущему Дмитрия Баринова в «Локомотиве»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о сложившейся вокруг полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова ситуации. Ранее сообщалось, что Баринов отказался продлевать истекающий летом 2026 года контракт с клубом и намерен перейти в ЦСКА.

— Велика вероятность, что в ЦСКА перейдёт Дмитрий Баринов. Я так понимаю, что есть уже принципиальная договорённость. Над этим работают самые разные люди.
— Не, не, не, подожди. Сегодня-завтра [состоится] ключевая встреча у Баринова с представителями «Локомотива». Они сделают последнюю попытку его удержать. Но шансов немного, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Подари себе iPhone 17 на НГ! Ледяной заезд в самом разгаре. Жми!
Подари себе iPhone 17 на НГ! Ледяной заезд в самом разгаре. Жми!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymAhfuL
Материалы по теме
«Прилично сократилось финансирование». Константин Генич — о «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android