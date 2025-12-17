Генич поделился инсайдом по будущему Дмитрия Баринова в «Локомотиве»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о сложившейся вокруг полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова ситуации. Ранее сообщалось, что Баринов отказался продлевать истекающий летом 2026 года контракт с клубом и намерен перейти в ЦСКА.

— Велика вероятность, что в ЦСКА перейдёт Дмитрий Баринов. Я так понимаю, что есть уже принципиальная договорённость. Над этим работают самые разные люди.

— Не, не, не, подожди. Сегодня-завтра [состоится] ключевая встреча у Баринова с представителями «Локомотива». Они сделают последнюю попытку его удержать. Но шансов немного, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».