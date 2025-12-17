Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Начал осваивать падел, летаю на статусные матчи». Юрий Сёмин рассказал, чем занимается

«Начал осваивать падел, летаю на статусные матчи». Юрий Сёмин рассказал, чем занимается
Комментарии

Российский специалист Юрий Сёмин рассказал, чем занимается в отсутствие тренерской деятельности.

«Не поверите, но всё равно сложностей хватает (улыбается). Каждое утро мне надо планировать день. Сейчас я начал осваивать падел. Мне понравилось. Играю с друзьями. Продолжаю играть в теннис.

Пока есть виза, летаю на статусные матчи в Европе. Недавно побывал на встречах Лиги чемпионов: «Челси» – «Аякс», «Арсенал» – «Атлетико», «Атлетик» – «Арсенал». Так что не отстаю (улыбается). Стараюсь не пропускать матчи российского чемпионата.

В Орле есть академия моего имени на 800 человек. Я ей помогаю. Мы сделали манеж рядом со стадионом. Организовали команду во Второй лиге, которая собирает на домашних матчах по 3-5 тыс. человек. Кстати, она самая посещаемая в лиге! Спортивным директором в ней работает Сенников, а до этого трудился Пименов. Так что дел у меня хватает», — приводят слова Сёмина «Известия».

Материалы по теме
Юрий Сёмин: раньше я был поклонником системы VAR, а теперь разочаровался в ней
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android