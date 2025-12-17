«Начал осваивать падел, летаю на статусные матчи». Юрий Сёмин рассказал, чем занимается

Российский специалист Юрий Сёмин рассказал, чем занимается в отсутствие тренерской деятельности.

«Не поверите, но всё равно сложностей хватает (улыбается). Каждое утро мне надо планировать день. Сейчас я начал осваивать падел. Мне понравилось. Играю с друзьями. Продолжаю играть в теннис.

Пока есть виза, летаю на статусные матчи в Европе. Недавно побывал на встречах Лиги чемпионов: «Челси» – «Аякс», «Арсенал» – «Атлетико», «Атлетик» – «Арсенал». Так что не отстаю (улыбается). Стараюсь не пропускать матчи российского чемпионата.

В Орле есть академия моего имени на 800 человек. Я ей помогаю. Мы сделали манеж рядом со стадионом. Организовали команду во Второй лиге, которая собирает на домашних матчах по 3-5 тыс. человек. Кстати, она самая посещаемая в лиге! Спортивным директором в ней работает Сенников, а до этого трудился Пименов. Так что дел у меня хватает», — приводят слова Сёмина «Известия».