Стало известно, каким клубам отказал Тьяго Мотта, кроме «Спартака»

Комментарии

Известный итальянский специалист Тьяго Мотта за последние месяцы отклонил несколько предложений от разных клубов. Отказом Мотта ответил московскому «Спартаку», «Монако», леверкузенскому «Байеру» и «Реалу Сосьедад». Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

По данным источника, у тренера всё ещё действует контракт с «Ювентусом» с заработной платой в 4 млн в год. Соглашение рассчитано до 2027 года. Сам Тьяго не менял своих планов, он по-прежнему желает отдохнуть от тренерской деятельности.

Ранее московский «Спартак» уволил Деяна Станковича. Сейчас команду возглавляет Вадим Романов.

