В «Динамо» Мх назвали дедлайн по поиску нового главного тренера

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о поиске нового главного тренера. Ранее пост покинул Хасанби Биджиев.

«Не буду комментировать информацию о Слишковиче, в этом нет смысла. Нет и нет. Сейчас мы ищем нового главного тренера — а это один из самых тяжёлых процессов в футболе, если не самый тяжёлый. Нельзя сказать, что сейчас близки к одному из кандидатов, потому что если близки — завтра надо решать. Подойдём к решению взвешенно: когда мы назначим определённого специалиста, мы будем знать, почему выбрали именно его. До Нового года нам нужно закрыть этот вопрос», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.