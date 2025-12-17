Отношение болельщиков к приглашению иностранных игроков в РПЛ неоднозначное — ВЦИОМ

Аналитический центр ВЦИОМ на официальном сайте опубликовал результаты опроса футбольных болельщиков на тему возможного ужесточения лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее с подобной инициативой выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Отношение футбольных болельщиков к приглашению иностранных игроков неоднозначное: 32% высказываются положительно, 30% — нейтрально и 36% — отрицательно. Оценивая отношение большинства болельщиков к присутствию легионеров в их любимом клубе, опрошенные чаще всего называют его позитивным (37%), 27% — нейтральным, и лишь 17% — негативным», — написано в сообщении.