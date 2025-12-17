Орлов — о Педро: «Зенит» поймал алмаз, нужно его огранить

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективном полузащитнике петербургского «Зенита» Педро.

— Семак говорил, что в команде есть один неприкасаемый игрок. Это про Педро всё-таки говорилось?

— Нет, это про Вендела. Хотя и Педро продавать, конечно, нельзя. Очень хорошо, что Педро в «Зените», он очень полезен, один из ведущих игроков. Надо, чтобы он помог выиграть хотя бы один чемпионат. А потом уже — как он сам решит. Но я вижу, что он не собирается никуда уходить. Никаких посылов нет. «Зенит» поймал этот алмаз, его надо огранить, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».