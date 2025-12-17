Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов — о Педро: «Зенит» поймал алмаз, нужно его огранить

Орлов — о Педро: «Зенит» поймал алмаз, нужно его огранить
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективном полузащитнике петербургского «Зенита» Педро.

— Семак говорил, что в команде есть один неприкасаемый игрок. Это про Педро всё-таки говорилось?
— Нет, это про Вендела. Хотя и Педро продавать, конечно, нельзя. Очень хорошо, что Педро в «Зените», он очень полезен, один из ведущих игроков. Надо, чтобы он помог выиграть хотя бы один чемпионат. А потом уже — как он сам решит. Но я вижу, что он не собирается никуда уходить. Никаких посылов нет. «Зенит» поймал этот алмаз, его надо огранить, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к Денисову из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android