Главная Футбол Новости

Александр Бубнов сделал прогноз на вторую часть сезона РПЛ

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на вторую часть текущего сезона Мир РПЛ. Сейчас первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», второе — «Зенит». Тройку лидеров замыкает ЦСКА.

«Сейчас ситуация примерно такая же, как перед началом сезона была — смена тренеров, усиления, ослабление [команд], всё это нужно будет анализировать. Но я это закладывал (в прогнозе до старта сезона. — Прим. «Чемпионата»), и в основном закладывал, что команды топ-6 должны усилиться. Поэтому то, что было перед перерывом, сильно не изменится. Я про ситуацию вверху турнирной таблицы.

Единственное, что сейчас пошла информация, что «Балтика» может двух игроков хороших потерять. Минимум. И если потери произойдут, им придётся только за счёт игры улучшать свои результаты. Как они это будут делать, посмотрим», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

