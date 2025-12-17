Болельщики определили плюсы и минусы ужесточения лимита на легионеров в РПЛ — ВЦИОМ

Аналитический центр ВЦИОМ на официальном сайте опубликовал результаты опроса футбольных болельщиков на тему возможного ужесточения лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее с подобной инициативой выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«В качестве потенциальных плюсов от ужесточения лимитов респонденты видят больше возможностей для молодых российских игроков (55%), долгосрочное развитие отечественного футбола (32%), сокращение расходов клубов на контракты легионеров (28%) и рост внимания клубов к внутренним академиям и школам (27%).

Среди заметных потенциальных минусов чаще всего называют рост зарплат российских футболистов, не связанный с повышением качества их игры (27%), падение уровня игры (23%) и снижение конкуренции для российских игроков (22%).

Таким образом, опрошенные дают ясно понять, что будущее российского футбола важнее любых споров о лимитах. Вопрос о регулировании легионеров для российских болельщиков скорее периферийный, ждать «чудес» от одной-единственной меры, по-видимому, не стоит. Развитие российского футбола — игра вдолгую, требующая системного подхода и комплексных решений по всем фронтам, а не точечных ограничений», — написано в сообщении.