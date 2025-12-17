Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ВЦИОМ: среди опрошенных болельщиков преобладают позитивные оценки роли легионеров в РПЛ

ВЦИОМ: среди опрошенных болельщиков преобладают позитивные оценки роли легионеров в РПЛ
Комментарии

Аналитический центр ВЦИОМ на официальном сайте опубликовал результаты опроса футбольных болельщиков на тему возможного ужесточения лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее с подобной инициативой выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Несмотря на общее неоднозначное отношение, среди опрошенных российских футбольных болельщиков по ряду критериев преобладают позитивные оценки роли легионеров в российском футболе. В частности, иностранные игроки повышают качество игры: приносят полезный профессиональный опыт (67%), заметно повышают качество турнира (49%), их участие добавляет чемпионату зрелищности, а игре — яркости (60%). Кроме того, они позитивно влияют на подготовку российских футболистов: повышают конкуренцию внутри команд, что способствует развитию российских футболистов (57%) и росту уровня игры молодых российских футболистов (52%).

Две трети респондентов допускают, что сокращение числа легионеров могло бы стать дополнительным стимулом для развития детско-юношеского футбола (67%), при этом большинство одновременно признают позитивную роль легионеров в системе», — написано в сообщении.

Материалы по теме
Отношение болельщиков к приглашению иностранных игроков в РПЛ неоднозначное — ВЦИОМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android