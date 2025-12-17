Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: Мбаппе похож на Анри, талантище!

Орлов: Мбаппе похож на Анри, талантище!
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Реала» и сборной Франции Килиане Мбаппе. Он сравнил лидера мадридской команды с легендарным французским экс-форвардом Тьерри Анри.

«Мбаппе — выдающийся игрок! Такого футболиста… Анри был похож, такая же скорость, с места убегал. Но этот — талантище! Посмотрим, что будет дальше. Но сколько он забивает и как он разрывает оборону. Его рывки, как он бежит — скорость сумасшедшая! В футболе главное — это первые 5-10 метров. Но у него и дистанционная скорость высокая, и бьёт хорошо», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
5 самых подорожавших игроков Ла Лиги в декабре. Мбаппе — в списке!
Истории
5 самых подорожавших игроков Ла Лиги в декабре. Мбаппе — в списке!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android