Орлов: Мбаппе похож на Анри, талантище!

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Реала» и сборной Франции Килиане Мбаппе. Он сравнил лидера мадридской команды с легендарным французским экс-форвардом Тьерри Анри.

«Мбаппе — выдающийся игрок! Такого футболиста… Анри был похож, такая же скорость, с места убегал. Но этот — талантище! Посмотрим, что будет дальше. Но сколько он забивает и как он разрывает оборону. Его рывки, как он бежит — скорость сумасшедшая! В футболе главное — это первые 5-10 метров. Но у него и дистанционная скорость высокая, и бьёт хорошо», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».