«А на кого это может давить?» Константин Генич — о 100-летии «Зенита»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о 100-летии «Зенита». 25 мая 2025 года в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые официально праздновали 100-летний юбилей со дня основания клуба. Позднее руководство «Зенита» заявило, что юбилейным для клуба является сезон-2025/2026.

— 100 лет, 100 лет, что дальше?
— А на кого это может давить? Вот реально. На клуб? Это может создавать такую лишнюю атмосферу, даже не лишнюю, а вот такое дополнительное нагнетание среди болельщиков и журналистов? Но, понимаешь, вот, например, скажи Мантуану, что «Зениту» 100 лет. «Ну круто, да, а я [тут при чём]?»

— Я думаю, им говорят: «Ребят, ребят, очень надо, надо, надо».
— Это клуб [создаёт себе проблему], — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

