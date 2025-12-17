Скидки
Нападающий «Милана» Хименес перенесёт операцию на лодыжке

Нападающий «Милана» Сантьяго Хименес перенесёт операцию на правой лодыжке. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В последний раз нападающий вышел на поле в матче своего клуба с «Аталантой» 28 октября, в котором он был заменён на 62-й минуте. Всё это время игрок проходил терапию, однако теперь было принято решение о проведении операции. Она состоится на этой неделе или в начале следующей.

Сообщается, что проблема связана непосредственно с костью и не затрагивает связки или хрящи, поэтому игрок может вернуться на поле уже через шесть недель. Максимальное ожидаемое время восстановления – два месяца.

В этом сезоне Хименес сыграл в 11 матчах «Милана», в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

