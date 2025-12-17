ВЦИОМ зафиксировал высокий интерес к матчам РПЛ среди болельщиков

Аналитический центр ВЦИОМ на официальном сайте опубликовал результаты опроса футбольных болельщиков на тему возможного ужесточения лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее с подобной инициативой выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Согласно результатам декабрьского исследования АЦ ВЦИОМ, среди российских болельщиков наблюдается достаточно высокий интерес к матчам Российской Премьер-Лиги: они входят в топ-3 наиболее популярных матчей в изучаемой целевой аудитории (35%), уступая лишь международным турнирам и матчам сборной России.

При этом трое из десяти опрошенных футбольных болельщиков следят за матчами РПЛ регулярно — раз в два-три тура и чаще (30%). Больше всего зрителей матчей Российской Премьер-Лиги привлекают возможность болеть за любимый клуб (44%), увлекательная борьба клубов (37%) и возможность следить за сильными российскими игроками (37%, аналогичный ответ про иностранных игроков опрошенные давали втрое реже — 12%).

Полученные данные показывают, что интерес аудитории к РПЛ формируется прежде всего вокруг российских игроков, а не легионеров», — написано в сообщении.