Юрий Сёмин ответил, какие из европейских клубов удивили в последнее время

Российский тренер Юрий Сёмин назвал европейские клубы, которые удивили его в последнее время.

— Какой из европейских клубов удивил в последнее время?

— Выделяю два — «Арсенал» и «ПСЖ». Если их жеребьёвка не сведёт раньше времени, то они сыграют в финале Лиги чемпионов.

— «Бавария» слабее?

— Ну «Арсенал» же обыграл её недавно — 3:1 (улыбается), — приводят слова Сёмина «Известия».

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 18 очков за шесть матчей. «Пари Сен-Жермен» располагается на третьей строчке, заработав 13 очков за аналогичное количество игр.