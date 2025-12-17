Скидки
Юрий Сёмин ответил, какие из европейских клубов удивили в последнее время

Юрий Сёмин ответил, какие из европейских клубов удивили в последнее время
Российский тренер Юрий Сёмин назвал европейские клубы, которые удивили его в последнее время.

— Какой из европейских клубов удивил в последнее время?
— Выделяю два — «Арсенал» и «ПСЖ». Если их жеребьёвка не сведёт раньше времени, то они сыграют в финале Лиги чемпионов.

— «Бавария» слабее?
— Ну «Арсенал» же обыграл её недавно — 3:1 (улыбается), — приводят слова Сёмина «Известия».

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 18 очков за шесть матчей. «Пари Сен-Жермен» располагается на третьей строчке, заработав 13 очков за аналогичное количество игр.

