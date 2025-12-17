Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Уткина не стал комментировать слухи о возможном уходе игрока из «Балтики» зимой

Агент Уткина не стал комментировать слухи о возможном уходе игрока из «Балтики» зимой
Комментарии

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Даниила Уткина, не стал комментировать слухи о возможном уходе игрока из калининградского клуба этой зимой. Уткин выступает за «Балтику» на правах аренды. Ранее появилась информация, что футболист может вернуться в «Ростов».

«Не готов это комментировать. Вы видели заявления «Балтики» о том, что Уткин может покинуть команду? Или «Ростова» о том, что клуб не рассчитывает на Даниила? Я готов комментировать какие-то профессиональные вещи, но слухи — не готов», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Балтику» могут покинуть три футболиста в зимнее трансферное окно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android