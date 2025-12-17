Агент Уткина не стал комментировать слухи о возможном уходе игрока из «Балтики» зимой

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Даниила Уткина, не стал комментировать слухи о возможном уходе игрока из калининградского клуба этой зимой. Уткин выступает за «Балтику» на правах аренды. Ранее появилась информация, что футболист может вернуться в «Ростов».

«Не готов это комментировать. Вы видели заявления «Балтики» о том, что Уткин может покинуть команду? Или «Ростова» о том, что клуб не рассчитывает на Даниила? Я готов комментировать какие-то профессиональные вещи, но слухи — не готов», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.