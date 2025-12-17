«Такими игроками не разбрасываются». Гуренко — о возможном уходе Баринова из «Локомотива»

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о возможном уходе полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова из клуба. Ранее сообщалось, что Баринов не продлит контракт с «Локомотивом» и перейдёт в московский ЦСКА.

«Считаю, что уход Баринова — большая потеря для «Локомотива». И даже не столько как футболиста, сколько лидера, который очень сильно влияет на команду в раздевалке, придаёт уверенность. Такими футболистами не разбрасываются. Однако если «Локомотив» сможет компенсировать потерю Баринова и будет результат, через пару месяцев все забудут об этом», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.