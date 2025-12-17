Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такими игроками не разбрасываются». Гуренко — о возможном уходе Баринова из «Локомотива»

«Такими игроками не разбрасываются». Гуренко — о возможном уходе Баринова из «Локомотива»
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о возможном уходе полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова из клуба. Ранее сообщалось, что Баринов не продлит контракт с «Локомотивом» и перейдёт в московский ЦСКА.

«Считаю, что уход Баринова — большая потеря для «Локомотива». И даже не столько как футболиста, сколько лидера, который очень сильно влияет на команду в раздевалке, придаёт уверенность. Такими футболистами не разбрасываются. Однако если «Локомотив» сможет компенсировать потерю Баринова и будет результат, через пару месяцев все забудут об этом», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Выбор Баринова не все поймут. Но уважения он точно достоин
Выбор Баринова не все поймут. Но уважения он точно достоин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android