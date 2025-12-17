Скидки
Главная Футбол Новости

Игорь Костюк утверждён в должности главного тренера «Динамо» Киев

Игорь Костюк утверждён в должности главного тренера «Динамо» Киев
Комментарии

Украинский специалист Игорь Костюк назначен на пост главного тренера киевского «Динамо». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Ранее 50-летний Игорь Костюк был исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».

«Игорь Владимирович – талантливый тренер, уже много лет работающий в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на самом высоком уровне в европейских топ-чемпионатах. Он хорошо знает динамовскую молодёжь и не боится доверять молодым игрокам, уже успевшим проявить себя на уровне первой команды. Это тренер, умеющий находить правильный подход к игрокам.

В течение работы в клубе Костюк доказал свой профессионализм и высокую квалификацию, хорошо проявил себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера в крайне сложный для команды период. Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на должное место в украинском и европейском футболе», — сказал президент «Динамо» Игорь Суркис.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда набрала 26 очков за 16 матчей. На первой строчке располагается ЛНЗ Черкассы (35).

Комментарии
