Генич определил топ-3 футболистов и лучшего игрока 2025 года в РПЛ

Известный футбольный комментатор Константин Генич назвал лучших игроков завершающегося 2025 года в Мир Российской Премьер-Лиге. Так, Генич выделил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, хавбека «Локомотива» Алексея Батракова и футболиста ЦСКА Матвея Кисляка.

— Логично, конечно, говорить про Эдика (Сперцяна. — Прим. «Чемпионата»), но я бы тоже назвал эту пару. Это слишком легко и на поверхности — Кисляк и Батраков. Потому что для Батракова прошлый сезон был первым в основном составе «Локомотива». И мы сколько раз говорили, не знаю, подтвердит Станислав Саламович или нет, что есть такой синдром второго сезона. Ты подписал новый контракт, другие условия, и у тебя неминуемо идёт спад. У Батракова не то чтобы спад, у него наоборот подъём. Он забивал и забивает ещё больше, забивает больше нападающих. За 2025 календарный год он забил больше Даку и Кордобы. Он и играет хорошо, и ведёт игру хорошо, и самое главное, что не провисает.

— А выбираешь ты кого?

— Я выберу, блин… Мне очень симпатичен Мотя Кисляк. Потому что в нём сочетается прям вся органика, что должна быть в современном полузащитнике. Но, конечно, игроки позиции Батракова мне ближе, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».