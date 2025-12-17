Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Жирков выделил двух лучших тренеров для «Спартака»

Юрий Жирков выделил двух лучших тренеров для «Спартака»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Юрий Жирков ответил на вопрос, кого считает лучшим тренером для московского «Спартака». Он выделил двух специалистов — Егора Титова и Андрея Тихонова. 11 ноября клуб отправил в отставку Деяна Станковича. Сейчас пост наставника красно-белых на временной основе занимает Вадим Романов.

«Лучший тренер для «Спартака» — любой из воспитанников, у которого есть тренерская лицензия. Титов, Тихонов, например.

Когда команда не играет в еврокубках, можно экспериментировать. Но не понимаю, почему в «Спартаке» этого не происходит», — приводит слова Жиркова Sport24.

Подари себе iPhone 17 на НГ! Ледяной заезд в самом разгаре. Жми!
Подари себе iPhone 17 на НГ! Ледяной заезд в самом разгаре. Жми!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymAhfuL

«Спартак» ушёл на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

Материалы по теме
Таблица РПЛ, если бы забивали только россияне. Поищем «Спартак» вместе
Таблица РПЛ, если бы забивали только россияне. Поищем «Спартак» вместе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android