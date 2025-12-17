Скидки
Александр Бубнов предположил, что «Зенит» проиграет «Краснодару» в матче 24-го тура РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов спрогнозировал, что санкт-петербургский «Зенит» проиграет «Краснодару» в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в середине апреля 2026 года на стадионе «Газпром Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
— Спорить будем? Что «Зенит» обыграет «Краснодар» дома.
— Я за «Краснодар».

— Я за «Зенит».
— Давай, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России сезона-2025/2026, набрав 40 очков по результатам 18 проведённых встреч. «Зенит» занимает второе место. Сине-бело-голубые отстают от «быков» на одно очко.

