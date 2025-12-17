Экс-игрок «Локомотива» Гуренко оценил возможное подписание Лукаса Веры

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на новости о том, что железнодорожники близки к подписанию экс-футболиста «Химок» Лукаса Веры. Сообщалось, что игрок подпишет контракт на 2,5 года с зарплатой 5 млн рублей в месяц.

«Может, подписанием Веры «Локомотив» хочет компенсировать уход Баринова в ЦСКА. У аргентинца будет время набрать форму. По игре в «Оренбурге» и «Химках» мне его качества нравились. Но здесь другие цели и задачи, и Вера может как не заиграть в «Локомотиве», так и ещё больше раскрыться с более классными партнёрами», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.