Алексей Шпилевский рассказал, что его подкупило в варианте с «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский рассказал, почему возглавил клуб в июне 2025 года.

«Меня всё в целом устроило в плане того, как мне описали, как они хотят клуб видеть. Александр [Удальцов], конечно, мы с ним до этого, может, были заочно знакомы, но всё-таки я знал, кто он, что он, когда мы с «Кайратом» соперничали против «Динамо» Москва, то есть уже какое-то соприкосновение было. Плюс генеральный директор, плюс сам Глеб Сергеевич [Никитин], конечно, это тоже всегда очень-очень приятно, когда тебя, скажем так, вершина этого клуба хочет и привлекает.

Меня подкупило то, что молодой клуб, динамичный клуб, юные сотрудники все, все довольно, скажем так, с хорошим бэкграундом, с хорошим опытом, с хорошими знаниями, все хотят развиваться. И я тоже вижу себя, ну скажу так, юным, динамичным человеком, который также хочет расти. И всегда приятно работать или сотрудничать, даже в твоём лице (обращается к пресс-атташе «Пари НН» Артёму Лисовскому. — Прим. «Чемпионата»), когда у нас есть какие-то общие темы, мы видим, скажем так, те же самые цели на будущее, поэтому я принял этот вызов», — сказал Шпилевский в интервью клубной пресс-службе.