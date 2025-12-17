Скидки
«Челси» вышел в 11-й полуфинал Кубков страны за последние 10 сезонов

Вчера, 16 декабря, лондонский «Челси» в 1/4 финала Кубка английской Премьер-лиги обыграл «Кардифф Сити» со счётом 3:1. Благодаря этой победе клуб вышел в 11-й полуфинал кубкового турнира страны за последние 10 сезонов. Такую статистику опубликовала компания Squawka в социальных сетях.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
16 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Кардифф Сити
Кардифф
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Гарначо – 57'     1:1 Тернбулл – 75'     1:2 Нету – 82'     1:3 Гарначо – 90+3'    

Начиная с сезона-2016/2017 команда вышла в шесть полуфиналов Кубка Англии и пять полуфиналов Кубка АПЛ. За прошлые 10 раз она в восьми случаях вышла в финал и лишь единожды выиграла трофей – Кубок Англии в сезоне-2017/2018.

Соперник «Челси» по полуфиналу Кубка АПЛ определится сегодня, 17 декабря, в матче между «Манчестер Сити» и «Брентфордом». Действующим победителем турнира является «Ньюкасл Юнайтед», в финале обыгравший «Ливерпуль» со счётом 2:1.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
17 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Брентфорд
Лондон
