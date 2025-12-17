«Челси» вышел в 11-й полуфинал Кубков страны за последние 10 сезонов

Вчера, 16 декабря, лондонский «Челси» в 1/4 финала Кубка английской Премьер-лиги обыграл «Кардифф Сити» со счётом 3:1. Благодаря этой победе клуб вышел в 11-й полуфинал кубкового турнира страны за последние 10 сезонов. Такую статистику опубликовала компания Squawka в социальных сетях.

Начиная с сезона-2016/2017 команда вышла в шесть полуфиналов Кубка Англии и пять полуфиналов Кубка АПЛ. За прошлые 10 раз она в восьми случаях вышла в финал и лишь единожды выиграла трофей – Кубок Англии в сезоне-2017/2018.

Соперник «Челси» по полуфиналу Кубка АПЛ определится сегодня, 17 декабря, в матче между «Манчестер Сити» и «Брентфордом». Действующим победителем турнира является «Ньюкасл Юнайтед», в финале обыгравший «Ливерпуль» со счётом 2:1.