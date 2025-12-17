«Вы с ума сошли?» Генич выдвинул теорию, как проходили переговоры Баринова с «Локомотивом»

Известный футбольный комментатор Константин Генич предположил, как проходили переговоры по новому контракту между полузащитником Дмитрием Бариновым и «Локомотивом». Ранее сообщалось, что Баринов отказался продлевать истекающий летом 2026 года контракт с клубом и намерен перейти в ЦСКА.

«Так они ему предлагали, например, два года, потом подумали и [предложили] два плюс один. Причём на третий год, уже понимая, что он перешагнул 30-летний рубеж, были условия, по которым он должен был сыграть определённое количество матчей, чтобы получать те деньги, которые они были готовы ему заплатить.

И Дима, как капитан, как легенда, человек, который столько лет в клубе, он посчитал… Ну, вы с ума сошли? Почему мне, легенде и капитану, вы предлагаете сыграть определённое количество матчей, чтобы я получил эти деньги? И, мне кажется, его это очень сильно задело», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

