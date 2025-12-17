Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вы с ума сошли?» Генич выдвинул теорию, как проходили переговоры Баринова с «Локомотивом»

«Вы с ума сошли?» Генич выдвинул теорию, как проходили переговоры Баринова с «Локомотивом»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич предположил, как проходили переговоры по новому контракту между полузащитником Дмитрием Бариновым и «Локомотивом». Ранее сообщалось, что Баринов отказался продлевать истекающий летом 2026 года контракт с клубом и намерен перейти в ЦСКА.

«Так они ему предлагали, например, два года, потом подумали и [предложили] два плюс один. Причём на третий год, уже понимая, что он перешагнул 30-летний рубеж, были условия, по которым он должен был сыграть определённое количество матчей, чтобы получать те деньги, которые они были готовы ему заплатить.

И Дима, как капитан, как легенда, человек, который столько лет в клубе, он посчитал… Ну, вы с ума сошли? Почему мне, легенде и капитану, вы предлагаете сыграть определённое количество матчей, чтобы я получил эти деньги? И, мне кажется, его это очень сильно задело», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Подари себе iPhone 17 на НГ! Ледяной заезд в самом разгаре. Жми!
Подари себе iPhone 17 на НГ! Ледяной заезд в самом разгаре. Жми!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymAhfuL
Материалы по теме
Генич поделился инсайдом по будущему Дмитрия Баринова в «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android