Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский оценил уровень РПЛ

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Я вижу российский чемпионат очень-очень сильным, очень-очень качественным. Конечно, не хватает еврокубков, думаю, для всех клубов. Но в целом я вижу как шаг вперёд, и я стараюсь здесь то, что мне предоставлено, из этих условий, которые здесь мы имеем, максимально выжать. И, надеюсь, это не останется когда-нибудь… Я не говорю, что я завтра собираюсь покидать клуб, но когда-нибудь, конечно, хочется мне дальше расти и уже доказывать на более высшем уровне», — сказал Шпилевский в интервью клубной пресс-службе.

