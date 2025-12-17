«Это не главное». Орлов ответил на упрёки за то, что он ошибался в иностранных фамилиях

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на претензии в том, что он регулярно путал иностранные фамилии футболистов в своих репортажах.

«Чтобы стать комментатором, нужно выучить русский язык, чтобы выговаривать правильно буковки и ударения ставить. Вот меня часто упрекают: «Ну как он голландские фамилии путал?!» Никогда не считалось ошибкой на телевидении, как ты произносишь иностранные фамилии. Ты же русский — русские фамилии правильно и произноси. А что касается иностранных, вы представляете, сколько зарубежных комментаторов задаются вопросом, как произносить фамилию Кержакова? У меня об этом много раз спрашивали — французы, англичане, немцы. А буквы «ж» нет ни в одном языке! Но это не имеет значения, это не главное. Главное в репортаже — суть игры. Помоги болельщику разобраться», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».