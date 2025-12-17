Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не главное». Орлов ответил на упрёки за то, что он ошибался в иностранных фамилиях

«Это не главное». Орлов ответил на упрёки за то, что он ошибался в иностранных фамилиях
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на претензии в том, что он регулярно путал иностранные фамилии футболистов в своих репортажах.

«Чтобы стать комментатором, нужно выучить русский язык, чтобы выговаривать правильно буковки и ударения ставить. Вот меня часто упрекают: «Ну как он голландские фамилии путал?!» Никогда не считалось ошибкой на телевидении, как ты произносишь иностранные фамилии. Ты же русский — русские фамилии правильно и произноси. А что касается иностранных, вы представляете, сколько зарубежных комментаторов задаются вопросом, как произносить фамилию Кержакова? У меня об этом много раз спрашивали — французы, англичане, немцы. А буквы «ж» нет ни в одном языке! Но это не имеет значения, это не главное. Главное в репортаже — суть игры. Помоги болельщику разобраться», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к Денисову из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android