«Поначалу где-то высказал, потом сожалел об этом». Тренер «Пари НН» Шпилевский — о критике

«Поначалу где-то высказал, потом сожалел об этом». Тренер «Пари НН» Шпилевский — о критике
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский рассказал, как воспринимает критику в свой адрес.

«Обращаешь только внимание, когда тебе перед глазами что-то показывают и заставляют тебя послушать, или у тебя случайно в YouTube выплёскивается, какой-то сайт или какой-то подкаст. Конечно же, он не остаётся незамеченным. Но думаю, я, наверное, не первый, не последний тренер, кого здесь критикуют. Понятно, что такой мир, к сожалению, такое общество, это, наверное, не только в России, в каждой стране существует, и в Европе так же. И я думаю, есть специалисты, которых ещё пожёстче критикуют, наверное, и где каждый шаг оценивается или анализируется.

Поэтому я, ещё раз, стараюсь полностью абстрагироваться от этого. И поначалу, да, где-то эмоционализировал, где-то, может, ещё высказал, потом сожалел об этом высказывании», —сказал Шпилевский в интервью клубной пресс-службе.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 18 матчей.

