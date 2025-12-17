«Нет запаса прочности». Константин Генич — о «Локомотиве» в этом сезоне РПЛ

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре и результатах московского «Локомотива» в нынешнем сезоне Мир РПЛ. На зимний перерыв железнодорожники ушли, занимая третье место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» «Локомотив» отстаёт на три очка.

«Меня не покидает ощущение, что у «Локомотива» нет определённого запаса прочности. Они молодцы, что сделали работу над ошибками, у них достаточно глубокий состав сейчас, наконец-то стабилизировали оборону. То есть всё как бы отлично, костяк российских игроков, это всё здорово, но ощущение, что «Локомотив» играет на максимуме.

И для того, чтобы сделать следующий шаг, нужен кто-то, кто эту бы команду поднял на новый уровень», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».