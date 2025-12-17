Скидки
«Какие-то слова на это подбирать, это просто грех». Шпилевский — о критике тренеров

Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о критике в адрес коллег.

«Иногда что-то где-то слышишь, где-то видишь, когда критикуют даже главного тренера «Краснодара» Мусаева. Когда говорят, что он там не играл, или про меня там где-то ещё. Человек стал чемпионом — и тут какие-то слова ещё на это подбирать, мне кажется, это даже просто грех, таких специалистов критиковать, потому что он доказал своё достоинство. И даже не хочу слышать, что с такими футболистами.

Знаете, там есть такие разные агенты в прессе, которые высказывают, просто уже фамилию забыл, даже вспомню, что он даже Пепа Гвардиолу критиковал, что это за тренер. Это, по-моему, агент Яя Туре. Но что на это сказать? Если он критикует лучшего тренера, наверное, одного из лучших всей футбольной эпохи, то о чём идёт речь? Поэтому тут не хочется что-то лишнего добавлять, потому что они, к сожалению, этого не стоят», — сказал Шпилевский в интервью клубной пресс-службе.

