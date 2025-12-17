Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов ответил на вопрос, каким должен быть новый тренер «Спартака»

Орлов ответил на вопрос, каким должен быть новый тренер «Спартака»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что московскому «Спартаку» стоит назначить главным тренером специалиста, который выступал за красно-белых в бытность футболистом.

— Какими качествами должен обладать новый тренер «Спартака»?
— Ну, опыт должен быть. Любой тренер, когда берут молодого в качестве эксперимента… Вот у них Каррера был такой эксперимент. Когда команду готовили Аленичев и Титов к сезону, но они проиграли второй или третий матч, и их уволили. Дмитрий Аленичев, который играл у Моуринью за «Порту», и он выигрывал и Лигу чемпионов, и Кубок УЕФА. Сам факт, что он был в этой атмосфере, у него большие наработки. Мне жалко, что «Спартак» от него отказался. Они убрали Аленичева, и больше так и не приглашали его. А ведь он хорошо работал, и тульский «Арсенал» вывел в РПЛ.

Всё-таки я бы взял в «Спартак» человека, который играл за красно-белых. Кто это? Есть Шалимов, но он как тренер себя не проявил. Есть Черчесов, но его вряд ли возьмут. Но, в принципе, Черчесов самый именитый. Лучше бы, чтобы был спартаковец. Посмотрим… Тренеры — это всегда риск, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
«Это не главное». Орлов ответил на упрёки за то, что он ошибался в иностранных фамилиях
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android