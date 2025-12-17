Орлов ответил на вопрос, каким должен быть новый тренер «Спартака»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что московскому «Спартаку» стоит назначить главным тренером специалиста, который выступал за красно-белых в бытность футболистом.

— Какими качествами должен обладать новый тренер «Спартака»?

— Ну, опыт должен быть. Любой тренер, когда берут молодого в качестве эксперимента… Вот у них Каррера был такой эксперимент. Когда команду готовили Аленичев и Титов к сезону, но они проиграли второй или третий матч, и их уволили. Дмитрий Аленичев, который играл у Моуринью за «Порту», и он выигрывал и Лигу чемпионов, и Кубок УЕФА. Сам факт, что он был в этой атмосфере, у него большие наработки. Мне жалко, что «Спартак» от него отказался. Они убрали Аленичева, и больше так и не приглашали его. А ведь он хорошо работал, и тульский «Арсенал» вывел в РПЛ.

Всё-таки я бы взял в «Спартак» человека, который играл за красно-белых. Кто это? Есть Шалимов, но он как тренер себя не проявил. Есть Черчесов, но его вряд ли возьмут. Но, в принципе, Черчесов самый именитый. Лучше бы, чтобы был спартаковец. Посмотрим… Тренеры — это всегда риск, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».