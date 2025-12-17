Скидки
Женская команда «Зенит» объявила об уходе Шиншиллы

Женская команда «Зенит» объявила об уходе Шиншиллы
Комментарии

Пресс-служба женской команды «Зенит» объявила об уходе футболистки Присцилы Шиншиллы по истечении срока контракта. Шиншилла — коста-риканская нападающая, ей 24 года.

«Присцила присоединилась к женской команде «Зенит» в марте 2024 года и провела в футболке сине-бело-голубых 49 матчей. На счету футболистки восемь голов и 13 результативных передач. Вместе с «Зенитом» Шиншилла стала чемпионкой России 2024 года, а в 2025-м — бронзовым призёром и обладательницей Суперкубка страны.

Сине-бело-голубые благодарят Шиншиллу за яркую игру, голы и желают успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы женской команды «Зенит», опубликованном в телеграм-канале.

Комментарии
