Орлов: «Зениту» повезло, что нашёлся Семак

Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что санкт-петербургскому «Зениту» повезло найти такого главного тренера, как Сергей Семак. Под его руководством команда шесть раз подряд завоёвывала чемпионский титул.

«Зениту» повезло, что нашёлся Семак. Сделали ставку на него и получилось хорошо. Тренер — это должен быть педагог и специалист по футболу», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в статусе лидера РПЛ на зимний перерыв ушёл «Краснодар». Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ.

Комментарии
