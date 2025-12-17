Шпилевский: Рангник и Гвардиола очень сильно реформировали футбол за последние 20 лет

Белорусский специалист Алексей Шпилевский, возглавляющий «Пари Нижний Новгород», высказался о влиянии на себя тренерских школ.

— Кем вы себя ощущаете: больше тренером европейской формации или в том числе тренером-носителем культуры постсоветского пространства?

— Лицензию Pro я получал в Москве, ещё у профессора Лексакова, потому что он очень-очень, по мне, эрудированный человек. Большой привет ему передаю. Поэтому тут сказать: выпускник этой или иной школы…

Понятно, что я вырос в Германии или вообще в Европе: в нескольких странах мы жили, потому что мой отец тоже был профессиональным футболистом. И я это ценю, потому что считаю, что это несомненный опыт — побывать в разных странах, изучить разные культуры, познакомиться с ними. Твой круг общения просто расширяется, и ты совсем по-другому иначе на всё смотришь. Плюс обучение, преподавание на другом уровне было на тот момент. Именно то, что я получал, и я благодарен этому. Поэтому я всегда в каждом выступлении, когда я куда-то прихожу, я всегда говорю, что отцу буду до конца своей жизни благодарен, потому что он получил этот вызов работать в Европе, на тот момент, конечно, когда уже карьера его подходила к концу.

Нам посчастливилось остаться именно в Германии жить, где я в школу пошёл, школу закончил, институт, и начал свои лицензии делать, и в академии «Штутгарта» играл, меня это как личность, как специалиста формировало.

Понятно, что моё время в «Штутгарте», как футболиста в академии тогда, и как тренера, и потом дальше в «Ред Булл» в работе вместе с Ральфом Рангником… Я знаю, что здесь у него репутация, может, такая сомнительная, но, по мне, ещё раз я могу только повторить, что он и Гвардиола за последние 20 лет футбол очень-очень сильно реформировали, и это факт. Потому что я с этим фактом жил и вижу, что сейчас происходит, и как всё отрабатывалось, поэтому я благодарен этому опыту, — сказал Шпилевский в интервью клубной пресс-службе.