Орлов — о «Динамо»: как так можно относиться к тренеру?!

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов упрекнул московское «Динамо» в плохом отношении к тренерам, упомянув увольнение Марцела Лички с тренерского мостика.

«Личка хорошо работал в «Динамо». Когда его уволили, я возмутился. Как так можно относиться к тренеру?! Ведь в предыдущем сезоне он чуть чемпионом не стал. Команда играла, и всё было в порядке. Но клуб почему-то решил...» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, летом 2025 года «Динамо» возглавил Валерий Карпин, но уже в ноябре он покинул тренерский мостик бело-голубых, подав в отставку. Сейчас команду на временной основе возглавляет Ролан Гусев.

Новости. Футбол
