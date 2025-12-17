Скидки
«Это риск». Орлов оценил назначение Василия Березуцкого в «Урал»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил назначение российского экс-футболиста Василия Березуцкого на пост главного тренера «Урала».

«Сейчас мне непонятно решение «Урала». Ромащенко был тренер, клуб идёт на втором месте. И они его убирают! Вдруг теперь берут Василия Березуцкого — это ведь риск. Наверное, есть какие-то скрытые мотивы. Может быть, какой-то внутренний скандал», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее Березуцкий работал в тренерском штабе клубов «Витесс» (Нидерланды), «Краснодар», ЦСКА (Россия), «Шанхай Шэньхуа» (КНР). В 2024-2025 годах был главным тренером команды «Сабах» (Азербайджан), с которой выиграл Кубок страны.

«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 41 очко за 21 матч. На первой строчке находится воронежский «Факел», у которого 48 очков.

Экс-тренер «Урала» Ромащенко: если люди рядом устраивают истерику, это слабые люди
