«Так нельзя». Орлов объяснил, с чем связан дисбаланс в игре «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, с чем связан дисбаланс в игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Я считаю, что у «Зенита» дисбаланс в атаке из-за того, что защитники мало помогают. Они отдают мяч полузащитникам и вообще выключаются из игры. А так нельзя… Все 10 полевых игроков должны быть задействованы в атаке. И открываться надо — без мяча открываться. Отдал пас — открылся. А когда открываешься, надо отскочить, но за тобой ещё бежит опекун. Ты должен ещё ложное движение сделать, на это нужны силы. А вот этих больших сил пока у «Зенита» нет», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

