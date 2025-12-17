«Я был хрустальный». Шпилевский объяснил, почему не заиграл на профессиональном уровне

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский рассказал, почему не заиграл на профессиональном уровне.

«Я так воспринимаю, что то, что ни делается, делается к лучшему. Если бы я, наверное, сейчас играл или, скажем так, со здоровьем мучился… Потому что я действительно был хрустальный, для меня были какие-то сверхъестественные нагрузки большие получать, сразу же начиналось что-то воспаляться, то болеть, то болеть. Сейчас вижу, что мой организм был просто не для профессионального спорта. Потому что то, что я тогда пережил, эти все травмы и мучения, это реально были муки ада для меня и для всей семьи», — сказал Шпилевский в интервью клубной пресс-службе.