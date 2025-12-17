Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я был хрустальный». Шпилевский объяснил, почему не заиграл на профессиональном уровне

«Я был хрустальный». Шпилевский объяснил, почему не заиграл на профессиональном уровне
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский рассказал, почему не заиграл на профессиональном уровне.

«Я так воспринимаю, что то, что ни делается, делается к лучшему. Если бы я, наверное, сейчас играл или, скажем так, со здоровьем мучился… Потому что я действительно был хрустальный, для меня были какие-то сверхъестественные нагрузки большие получать, сразу же начиналось что-то воспаляться, то болеть, то болеть. Сейчас вижу, что мой организм был просто не для профессионального спорта. Потому что то, что я тогда пережил, эти все травмы и мучения, это реально были муки ада для меня и для всей семьи», — сказал Шпилевский в интервью клубной пресс-службе.

Материалы по теме
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский оценил уровень РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android